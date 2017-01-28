除夕放假台鐵擬懲處 交通部力挺

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我要評比

不滿班表與休假規定不合理，台鐵近200名員工除夕當天自行休假，台鐵擬依曠職嚴懲。交通部次長王國材今天表示，支持台鐵依規定處分。

王國材指出，台鐵產業工會惡意休假造成民眾返鄉不安與不便；因此交通部支持台鐵局依規定處分，也感謝春節期間在第一線辛苦工作的同仁。1060128

(中央社)