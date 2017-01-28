中國領導人的喝茶外交

2014年習近平與歐巴馬在北京APEC峰會期間舉行「瀛台夜話」，兩人進行茶敍。（圖／新華網）

毛澤東和尼克森喝茶互敬。（圖取自大陸網站）

從毛澤東到習近平，喝茶始終扮演中國領導人和外國元政要交往的重要角色。喝茶外交早已是中共外交特色。

2014年APEC期間的歐習會，當時習近平也請歐巴馬喝了茶。當年11月11日晚宴後，兩國領導人信步來到了中南海迎薰亭茶敘，坐在紅木椅上，邊品茶邊聊天，直到夜裡11 點多鐘。

微信「政知道」說，茶敘也代表著高規格的接待。2015年，習近平應邀出席俄羅斯紀念衛國戰爭勝利70周年慶典後，專門抽出半天時間訪問了哈薩克，期間和哈薩克總統茶敘。十天前剛剛贏得大選的哈薩克總統—納紮爾巴耶夫，連任後接待的首位外國元首就是習近平。

「喝茶外交」在中國已有些年頭。這個傳統可以追溯到毛澤東等老一輩領導人。

毛澤東接見外國客人有一個習慣，就是吩咐周圍的工作人員沏上好茶招待友人。1960 年11 月19 日，毛澤東在中南海接見古巴革命領導人切•格瓦拉（Che Guevara），兩人品茶交談甚歡。

毛澤東辭世前最後一次長時間與外國客人對話也是喝的茶。1976 年2 月23 日中午，毛澤東在書房裡會見美國前總統尼克森，歷時105分鐘。會見結束時，毛澤東顫巍巍地端起茶几上的青瓷茶杯舉了舉，示意尼克森也端起茶杯。開始，尼克森不懂其舉動之意，愕然地望著青瓷茶杯，但轉瞬反應過來，隨之也熱情回應端起了茶杯，高高地與毛澤東碰杯。

喝茶也是中日關係破冰時期的潤滑劑。1978 年，時任日本聯合國協會會長千玄室首次踏上中國的土地，是鄧小平接見的他。就在千玄室很小心翼翼地給鄧小平獻茶時，沒想到鄧小平竟也站起身來默默等待，他見鄧小平如此客氣，趕緊寒暄，鄧小平則微笑著說：我怎麼可以坐著接過您的茶。

臨別時，鄧小平特意準備了龍井茶相送千玄室。鄧小平說，茶可以擔當中日兩國成為朋友的使者。後來，這成了千玄室一句口頭禪：一碗茶中出和平。

(中時電子報)