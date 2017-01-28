遠百福袋送4台汽車 共送出240萬元
遠東百貨初一福袋送出4台汽車，包括板橋大遠百價值67.9萬元的NISSAN Sentra傳奇版汽車、新竹大遠百價值60.8萬元的FORD FIESTA 1.5時尚汽車、花蓮店價值58.9萬元的LUXGEN S3經典型星曜紫汽車、寶慶店價值52.9萬元的NISSAN TIIDA傳奇版汽車，總價值超過240萬元。
板橋大遠百頭獎價值67萬9000元的Nissan Sentra傳奇版，由新北市土城區的王小姐獲得，她第一次買福袋，早上6時排隊，獲獎時不敢相信自己抽中頭獎，跟家人、朋友尖叫長達10秒鐘且喜極而泣，她想把車子留給自己和家人使用，她的抽獎券號碼為01766號，尾數66象徵「六六大順」，抽獎前預感幸運之神會降臨，果然抽中頭獎，直說真是太幸運了。
遠東寶慶店頭獎是52.9萬元的NISSAN TIIDA汽車，得主蘆洲李先生抽獎券號碼0228尾數8象徵「發」，他說昨天剛好汽車拋錨故障，正在煩惱過年後要修車，往年在別家百貨買過福袋，今年換個地方試新春手氣，今天早上10時過後帶老婆、女兒搭捷運排隊買福袋，沒想到竟然抽中頭獎，直呼是財神爺送大禮物。
新竹大遠百頭獎60.8萬元的FORD FIESTA 1.5時尚汽車得主是在台北從事科技業的28歲陳宣佑，今年是第2次買福袋，在福袋開賣第1天就去預購，今天跟全家一同去抽獎，幸運抽中頭獎後全家都開心歡呼，他也立即與女朋友連線分享喜悅。遠百花蓮店預購+現場共販售1000個福袋，今早9時30分全數售完，幸運得主為23歲姜姓科技新貴，花千元歡喜把價值58.9萬元的LUXGEN S3經典型星曜紫汽車開回家。
(中時)
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