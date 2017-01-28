瑪麗亞凱莉氣走未婚夫 被爆點頭嫁小王
「花蝴蝶」瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）去年與富豪未婚夫詹姆斯帕克（James Packer）鬧分手，有傳是帕克不滿她與男舞者Bryan太親密所致，後來瑪麗亞凱莉還真的跟Bryan大方在海邊鴛鴦戲水，間接公開兩人戀情。沉浸在愛河中的瑪麗亞凱莉，日前更被爆出點頭答應Bryan求婚，已著手在籌備婚事。
瑪麗亞凱莉曾有過2段婚姻，第一段是跟唱片公司前高層湯米摩托拉（Tommy Mottola），第二任老公為C咖男星尼克肯能（Nick Cannon），去年底與富豪未婚夫分手後，她並未有情傷，反而不避諱地與「小王」公開曬恩愛，日前更被爆料瑪麗亞凱莉在去年12月在旅行途中，答應了Bryan求婚，目前正在籌備婚事，
不過瑪麗亞凱莉並未對這項消息有任何回應，是真是假不得而知，但粉絲明顯都不好看這段戀情。
(中時電子報)
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