大年初一 歐盟關切大陸人權

新春第1天，歐洲聯盟就對大陸傳出對維權律師李和平、王全璋與謝陽在拘留過程中遭到虐待一事表達高度關切，要求大陸確保他們的安全，釋放這些遭到關押的維權人士。

海外華文媒體日前引述中國維權律師關注組消息報導，李和平、王全璋遭到大陸當局逮捕。在6個月的監視居住期間，遭受各種嚴重酷刑包括電擊，而電流的強度可直接導致受刑人當場昏厥。關押期間也未被允許與其辯護律師、家屬見面，人身狀況不得而知。

對於這樣的傳聞，歐盟對外事務部（EEAS）今天以發言人名義發出新聞稿指出，若是消息屬實，這樣的行為已屬酷刑。歐盟早在2015年12月對大陸的人權報告中，禁止酷刑委員會（Committee Against Torture）就已經對大陸刑事司法系統各項酷刑與虐待行為的相關報導表達過嚴正關切。

歐盟呼籲大陸主管當局應該立即調查謝陽遭虐，以及李和平與王全璋遭酷刑案。對外事務部並引用大陸刑事訴訟法第18條，若確認涉及虐待或酷刑，應對責任人進行懲處，並採取一切必要措施，確保這些人的安全與健康。

對外事務部也表示，大陸日前釋放人權律師謝燕益與李春富是正面的一步，歐盟再次呼籲大陸釋放包括江天勇在內的維權律師與維權人士。1060128

(中央社)