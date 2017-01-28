武德宮財神降示：春發、夏崩、秋回穩、冬反轉

雲林北港鎮武德宮財神廟28日大年初一公布年運鸞文，整體而言，雞年屬於中平格局，春天生機蓬勃、夏季宜謹慎、秋季回穩仍需保守、冬季局勢漸定轉機出現，屬於春發、夏崩、秋回穩、冬反轉局勢。

北港武德宮天官武財神降示鸞文，內容為「天富人豐丁酉科，官晉爵冠祿興載，武盈春禧釐恭賀，財曦晨光綻光彩，神冠掄元闔家」。

「天雞晨啼醒甦分，官曉家戶犁稼樂，武職繁榮諸一身，財榖飽滿盈潤豐，神氣道天惠長存，春星閃熾光熱投，挹注生機煥光彩，風和日麗退陰霾，輕風逸舍皆掄魁，夏默其緘觀如靜，舟風難測一夜風，穩操勝券方準則，持盈保泰將軍令，秋風轉彤人事定，觀棋不語真君子，畫虎畫皮難畫骨，益舒心弦面面觀，冬逸軒騰萬象新，倫比歲月乾坤儀，修飾圓通定構架，萬年千秋不改色，福慧臻修真善美，和覽無遺人生旅，縱觀浮沈乃一時，靜觀自在祥福茂」。

武德宮主委林安樂表示，整體而言，雞年年運屬於中平格局。春天生機蓬勃，士農工商行業都有不錯的發展，投資上今年的大行情多半出現在本季；但是到了夏季，各方面作為以及經營投資等，都要特別的謹慎，因當季屬易爆發重大事件的時機，投資見好應盡早收手，落袋為安。

第三季承第二季的震盪，屬不穩定要回穩之格局，投資若無篤定把握，還是宜保守行事，多面向觀察，不多言不躁進，靜待下季；到了冬天則局勢架構漸漸底定，轉機出現。

(中時)