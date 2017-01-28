5百員工「依法休假」 台鐵多站無人售票
因不滿輪班過勞、且台鐵遲未改善，台鐵產業工會發起除夕到初三「依法休假」，工會估計有500人不出勤；台鐵昨雖緊急調派內勤和二線主管支援，但這兩日仍狀況連連：內壢站和光復站今天的票房和收票口沒人，台南南科站上午接班的站務員未出勤、車站一度約半小時沒人；也發生到站「忘記播音」的狀況。
台鐵產業工會發起除夕到初三依法休假，訴求台鐵人力應補足至少3000人、工時要合理、班表要人性化、休假日和例假日必須是完整的一天，估計500名員工響應；台鐵估計昨除夕約200人未出勤，但儘管已緊急調派人手，但也出現數起亂象，包括夜班人員下班，卻等不到日班同仁接班，導致車站一度唱空城。
內壢站今傳出票房和收票口沒人，並貼出公告「人力不足暫停售票，請多利用自動售票機」；光復站今也貼出公告，表示本站部分員工配合產業工會訴求，主張合法休假、故人力不足，請旅客自行將車票放入盒中，同時票房無人值班，故無法提供售票服務；台南南科站則是鬧了半小時的空城；一輛北上嘉義往基隆的區間車，也傳出在停靠斗南站時、未播音通知。
針對上列數起狀況，台鐵表示，內壢站今下午2時也緊急調派人手、恢復售票，估計僅影響10多人；而當發現光復站無人交接班時，也立刻調度人力前往，並恢復人工售票；南科站方面，在交接人員未到時，也立刻從高雄調人去接班，也因為民眾可用售票機購票、電子票證搭車、先上車再補票等方式，影響旅客不大。
(中時)
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