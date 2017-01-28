川普反移民 捷克敲邊鼓
捷克總統齊曼（Milos Zeman）的發言人今天讚揚美國總統川普的反移民措施。他說，川普實在是關心美國人民的安全。
這名發言人奧夫查奇克（Jiri Ovcacek）推文說：「美國總統川普保護他的國家，他關心人民的安全，而這正是歐盟菁英沒做到的事。」
現年72歲的齊曼親俄，為老牌左派分子和前共產黨員，他在美國去年大選之前，就表態支持川普，批評接納回教國家的移民。
齊曼一度曾說，蜂湧而至的難民潮是「有組織的入侵行動」；並說，回教徒「不可能融入接納國社會」。
奧夫查奇克的推文中說：「捷克公民安全優先，如今我們在美國有了志同道合的人。」1060128
(中央社)
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