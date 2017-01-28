台灣公開賽 球星紅包快閃 5分鐘搶光
WTA台灣公開賽28日在台北小巨蛋展開會外賽，大會邀請世界排名第96的波蘭好手琳內（Magda Linette）與世界排名77的日本好手奈良久留美在小巨蛋外發送紅包，結果不到50分鐘就發送一空，球迷也把握機會和兩位球星合照。
「我們國家沒有這種習俗，大會工作人員跟我說時，我也覺得很有趣，而且還可以為球迷帶來幸運，我覺得很棒！」琳內說。奈良久留美則直呼發紅包好玩，「這種習俗以前有聽過，但這是我第一次發紅包，覺得很有趣。」
下午賽會也舉辦首場球星簽名會，由世界第37的捷克女將席妮亞可娃（Katerina Siniakova）打頭陣，雖然今天是初一，大多數球迷還在春節假期中，但現場仍有近百人排隊簽名合照，席妮亞可娃說：「這是我第一次來台灣，感覺台灣球迷都很害羞，人也非常友善，而且台北天氣很棒，希望這次在台灣公開賽能打出好成績。」
(中時電子報)
關鍵字：台灣公開賽
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