中國600萬人出國過年 台韓大幅下降

導遊帶領一個大陸旅行團在香港遊覽。（圖取自新華社）

從1月27日開始，中國迎來為期1周的春節長假。雖然日本等海外旅遊目的地對中國遊客的購買力寄予了更高的期待，但在春節期間，中國的出境遊客人數預計會與上一年持平，大約為600萬人。

日經網報導，在人民幣貶值的背景下，海外購物的性價比減弱，增勢似乎有所放緩。韓國、台灣等與中國大陸關係惡化的國家和地區的旅遊熱度大幅降低。

2017年春節長假為1月27日～2月2日。中國最大的旅遊預約網站「攜程旅行網」表示2016年春節期間出境遊客（含香港、台灣）為600萬人，與上一年的2015年相比增幅接近2成，2017年的人數估計會略高於這一數字。

在2016年，人民幣兌美元匯率下跌至6.6％，有調查顯示，相比上一年春節，亞洲團的價格上漲了1成多。攜程旅行網表示，泰國繼2016年之後，再次蟬聯了熱門旅遊目的地榜首。日本位居第二。

與2016年相比，日本最大旅遊公司JTB接受預約的中國大陸和台灣等地的赴日旅遊團的總人數增長了近9成。富山縣的「五個山」以合掌結構的建築而聞名，當地策劃的燈光照明和傳統藝術活動成效顯著，遊客人數猛增到了原來的12倍。在預約網站上，選擇在北海道住宿的比例最高，佔35％。旅遊目的地分散在日本各個地方，10人左右的小團較多。

菲律賓因杜特蒂政權上台後致力於與中國改善關係，旅遊熱度也在升溫。菲律賓的廉價航空公司（LCC）宿務太平洋航空將在1月28日至2月2日期間，使連結長灘島附近的卡利博國際機場與香港的航班從現在的每週3班增至每天1班。

另一方面，作為旅遊熱門榜的常客，韓國本次跌落到了第7名。由於駐韓美軍部署終端高空區域防禦系統（簡稱薩德，THAAD），中韓關係出現惡化。業內人士表示，中國政府人員已向旅行公司口頭告知減少赴韓簽證的申請數量。

在韓國的外國遊客中，中國遊客佔大約一半，旅遊熱度降溫將對大型免稅店造成沉重打擊。為此，行業龍頭樂天免稅店正在全力以赴招攬中國遊客，在首爾總店推出了向購物滿1000美元的所有華人顧客贈送禮品的活動等。

台灣也受到了蔡英文政權與大陸關係冰凍的影響。旅行社似乎在縮減團隊遊客的數量。

(中時電子報)