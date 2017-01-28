研究：超級細菌可能滲透中國社區
過去數十年，中國都在農業中使用克痢黴素以加快動物生長，去年11月起才禁止農業使用克痢黴素，但仍准許醫院對病人使用，令外界擔心會助長「超級細菌」。中國與英國的醫療專家研究發現，俗稱「超級細菌」的具抗藥性病菌可能在中國廣泛傳播和滲透社區。
研究人員在醫學期刊《刺胳針》發表的論文指出，2007至2015年間於浙江和廣東兩間醫院，在病人腸道抽取超過1.7萬個細菌感染樣本，發現1%的樣本含有抗藥性基因，對抗生素克痢黴素（Colistin）有耐藥性。
克痢黴素一般被視為眾多藥物抗生素中「最後的選擇」，醫生通常會在試過各種藥物均無效時才會使用。科學家表示，有關研究提供新證據，證明在動物身上用藥是會轉嫁人類。
另一篇發表於《刺胳針》的研究也針對中國28家醫院，抽驗病人的血液感染樣本，發現約1%含有抗克痢黴素基因，遠高於已發展國家預期的數據。研究人員呼籲中國應限制使用克痢黴素，以避免「超級細菌」問題惡化。
英國微生物學會專家警告，抗藥性基因或可在不同細菌之間擴散，感染人數會突然跳升，若不小心使用抗生素，未來恐找不到任何方法對付這些細菌感染。
(中時電子報)
關鍵字：超級細菌
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