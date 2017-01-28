安倍川普今晚熱線 談TPP、亞太安保

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日本首相安倍晉三28日晚間（美東時間28日上午）將與美國總統川普電話會談，兩人可能針對釣魚台、美日同盟關係、TPP等議題交換意見。(美聯社)

日本首相安倍晉三28日晚間（美東時間28日上午）將與美國總統川普舉行電話會談，兩人可能針對釣魚台列嶼、美日同盟關係的重要性、《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP）等議題交換意見。

日媒報導，安倍想向川普提及有關日本與中、台之間有領土爭議的釣魚台列嶼問題，確認釣魚台列嶼為《美日安保條約》的適用範圍，美國對日負有防衛義務。

一般認為，兩人也將在電話會談中討論有關北韓積極開發飛彈、核武、中國頻頻擴張海洋勢力等有關亞太地區的安保環境等議題。

在貿易議題方面，川普已發布行政命令，決定退出TPP，且希望跳脫多國貿易協定的框架與日本進行兩國間的貿易協商。安倍則希望勸說川普回心轉意，讓美國重新回到TPP的框架內。

美日政府目前正在協調美日高峰會談的時間，安倍預定2月10日訪問美國，在華盛頓與川普舉行高峰會談。日媒指出，安倍在電話會談中，可能與川普敲定首度高峰會談的時間。

另一方面，美國國防部長馬蒂斯將於2月3日訪問日本，預定與安倍和防衛大臣稻田朋美舉行會談，將針對亞太安保環境及今後美日防衛合作等議題進行協商。馬蒂斯將是川普新政府中首位訪問日本的閣員。

川普28日與安倍舉行電話會談外，還將與德國首相梅克爾、俄羅斯總統普丁、法國總統歐蘭德、澳洲總統滕博爾舉行電話會談。

川普27日已在白宮與英國首相梅伊舉行高峰會談，這是他上任後的首次高峰會談，也正式拉開了「川普外交」的序幕。

(中時)