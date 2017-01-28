小英做好事沒好報 林濁水點出關鍵原因

總統蔡英文日前出席「國家年金改革委員會」第1次委員會議致辭時表示，年金制度改革已經急迫到現在不做馬上會後悔。(圖擷取自國家年金改革委員會直播YOUTUBE)

盤點蔡政府上台7個月政績，綠營人士一定不解，為何原先高支持度的議題，在積極推進甚至立法之後，反使蔡政府民調重挫，前民進黨立委林濁水發表文章指出，外界批評小英亂點烽火並不正確，其實原因出在獨創的本土方法失靈，才導致內閣、立法院黨團和總統滿意度一路崩跌。

林濁水26日在美麗島電子報發表《為什麼總統做好事沒有好報》一文解析，為何年金、同婚入法、一周工作40小時等改革，原是民眾高度支持的議題，卻逆轉成施政表現滿意度偏低的怪異現象。

林濁水認為，蔡政府施政7個月以來，將共識決取代國會的多數決、不找專業立委在立法院委員會進行政策辯論向民眾溝通，這種獨創的本土施政手段，取代正常民主國會的議事和決議功能，使得政策處理過程犯錯累累。

林濁水以年金改革為例，總統有興趣找社會團體代表到總統府開共識會，遠大於讓政策在國會中進行政策辯論和多數決。她想用共識民主取代多數決民主，似乎希望總統府中共識一旦形成，國會只要跟在後面舉手通過就好。

該文指出，共識決民主原則上承認少數者的否決權，因此在民進黨是國會少數時採用共識決是很自然的，但在民進黨國會選舉大勝後，小英還在總統府經營共識民主，在策略就顯得很奇怪。

林濁水再以一例一休、同志婚修法為例，一旦政策進行延宕不前，前者就靠柯建銘最擅長的議事策略，在委員會不經討論，以「一分瑩」的手段通過再送院會應付「朝野協商」；後者則是總統府要求委員會召委，把草案「一天送出委員會」。這樣的作法不在委員會政策辯論向民眾溝通，把道理講清楚，社會當然紛擾不斷。

林濁水在文末總結表示，「無論如何，假使獨創的本土方法真的不太靈光，還是回到常態民主國家的軌道上做事吧。」

(中時電子報)