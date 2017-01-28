專家：美新任海軍部長熟大陸 可防誤判
針對美國總統川普提名前軍事情報官員比爾登（Philip Bilden）為海軍部長，大陸中國海軍軍事學術研究所研究員張軍社說，比爾登熟悉大陸，有助於減少中美誤判，應有助於兩國關係穩定。
環球網報導，張軍社對這項人事案表示，美國海軍部長主要領導美國海軍作戰部隊和海軍陸戰隊，對海岸警衛隊平時也有一定的指揮權。
張軍社指出，美國海軍部長職權包括對海軍武器裝備的採購、訓練、人員招募等。其中，重點包括武器裝備發展及基地設施建造。
他認為，美國新任海軍部長在未來海軍裝備，包括艦艇、飛機及飛彈的發展上，在審查預算方面將會更嚴格和專業，「為美軍節省軍費」。
張軍社說，比爾登熟悉中國大陸的情況，也有助於雙方減少誤解、誤判，在一定程度上應有助於構建「健康穩定的中美關係」。
根據白宮提供的資訊，比爾登曾在美國陸軍預備役擔任情報官員，退役後成為私募基金HarbourVest聯合創始人，但近期已退休。現任美國海軍官校基金會負責人，並擔任海軍戰爭學院基金會董事及學院網路衝突研究中心負責人。1060128
(中央社)
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