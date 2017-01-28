間接批川普 伊朗總統：各國沒時間築牆

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）今天表示，各國沒有時間築牆，批評取消全球貿易協定的舉措，但沒點名美國新任總統川普。

羅哈尼在伊朗國家電視台發表電視演說：「今天不是國與國之間築牆的時候。他們忘了柏林圍牆已在多年前倒下...對那些每年的貿易協定沒幫到他們的經濟，沒扮演協助全球經濟發展繁榮的國家...今天是全球藉由貿易建立更緊密關係的時刻。」

2013年當選上台的羅哈尼是務實派，他和世界強權關係融冰，結束多年的對峙，2015年在他的主導下，伊朗和五常加一集團達成核子協議，以換取放寬制裁。

羅哈尼今天表示：「當前是和平共存的時刻，而不是在國與國之間製造距離的時刻。」

羅哈尼在演說中沒有直接提到川普昨天簽署行政命令，限制難民入境，並暫時禁止伊朗及其它6個以穆斯林為主國家的旅客入境。川普表示，這些措施有助保護美國人，避免受到恐怖分子的攻擊。1060128

(中央社)