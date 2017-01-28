售票員鬧人力荒 台鐵內勤妻兒全出動
不滿班表、休假等規定，台鐵近200名員工除夕當天自行休假。資深站長為了協助疏運，好幾天夜宿站內隨時協助，副站長更帶了妻兒來當志工，就連內勤也紛紛出動協助剪收票。
台北站長黃榮華在台鐵服務將邁入第34個年頭，談起員工曠職，他感嘆，130年來從未遇過春節疏運有員工想要依法休假，事前也和放話不上班的同仁逐一溝通過，希望他們不要這樣做，但他們仍決定「用自己的想法」度過新年，對於這樣的結果，他感到相當遺憾。
黃榮華說，台北站平日迎接上班族，假日則是不少旅客出遊的重要交通工具，每天乘車人次約為14到15萬人，但從昨天日班起，部分員工開始沒來上班，至今3班共少了約20人，每個時段都有4個售票窗口受到影響。
「他們不來，工作量轉移到其他同事身上，每人平均加重1成工作量。」黃榮華指出，為了補足人力，他緊急調度內勤同仁來幫忙，不少鐵路員工也自願來幫忙剪收票，就連副站長黃金和，也帶了妻兒來當志工，幫忙接電話、引導民眾，讓他相當感動。
而家住竹北的黃榮華，過年期間原本排定上3天班，卻因突如其來的「依法休假」，把例假日挪到別天再休，從24日起就住在車站裡，隨時協助調度疏運工作，只能等到年後再回家與家人團聚。
黃榮華說，這是對工作的一份感情，很多家庭也都是「靠台鐵養大的」，特別是春節期間，民眾休假了只想開開心心搭火車返鄉，若是搭車又不順，很可能影響整個過年的心情，也會對台鐵留下不好的印象。1060128
(中央社)
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