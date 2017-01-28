周杰倫曬M字全家福照 昆凌爆有孕神隱首現身
天王周杰倫（周董）前年與昆凌結婚並迎來愛女小周周（Hathaway），上月昆凌被爆錄影時兩度衝出去嘔吐，並開始請長假、推掉媒體專訪，疑懷二胎有成。今(28日)逢大年初一，周董剛在社群網站分享一家三口手牽手M字背影照，洋溢滿滿幸福，而照片中昆凌穿著寬鬆使孕事再度受矚目。
昆凌去年透露罹患多囊性卵巢症候群，會在醫師建議下調整作息，並和老公周董靠吃中藥調養身體拚二胎，去年底昆凌傳出在大陸工作時，兩度衝出攝影棚嘔吐，之後便請長假，也婉拒宣傳咖啡店的專訪，種種跡象被爆有孕，而周杰倫則回應：「有好消息會跟大家講」，沒否認也沒承認。
稍早，周杰倫曬出一家三口走春照片，語氣輕鬆溫柔說：「祝大家新年快樂，身體健康最重要啦，送你們一首老歌《稻香》」，網友也被一歲多的小周周背影融化，說：「這真的是唯一一個看背影我都覺得好可愛的小寶寶」、「杰倫一家三口好幸福喔，都要健康喜樂」、「看到我男神一家三口，感動得哭出來」。
(中時電子報)
關鍵字：周杰倫
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