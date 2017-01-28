川普是否取消對俄制裁 各方有疑慮

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舉足輕重的俄羅斯國家安全會議秘書長派楚希夫表示，俄方對蒲亭總統和美國川普總統即將進行的電話會談抱持高度希望。但美國共和黨及歐洲盟邦則因此對制裁俄國的未來走向感到憂心。

俄羅斯國際傳真社（Interfax）報導，派楚希夫（Nikolai Patrushev）今天表示，「一切都會是正面的」。

預期今天稍後進行的川普與蒲亭電話會談將是川普宣誓就職後的兩人首次正式接觸。俄國當局已表示，樂見川普修睦雙邊關係的承諾；此一關係因烏克蘭危機、敘利亞戰事以及俄方被控介入美國大選而陷入嚴重緊張。

川普目前對於是否考慮取消對俄制裁一事，不置可否。他告訴記者：「拭目以待，關於制裁，現在還言之過早。」

他是在昨天會見到訪的英國首相梅伊（Theresa May）時，發表這些談話。身為歐盟會員的英國也在烏克蘭危機爆發時，對俄國實施了制裁。梅伊反映許多歐洲人士的態度說：「我們認為，制裁應持續。」

美國參院2名共和黨籍重量級議員、軍事委員會主席馬侃（John McCain）和外交委員會委員波特曼（RobPortman）都警告白宮，不可放鬆對俄制裁，並誓言將制裁措施立法。

馬侃說：「我希望川普總統消除這種猜測，並反對這種魯莽的作法。如若不然，我將與參院同僚合作，將對俄制裁制定成法律。」

德國外交部長嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）今天表示，德國和法國一致認為，對俄制裁取消與否，必須視烏克蘭東部和平進程是否獲得進展而定。

嘉布瑞爾在與法國外長艾侯（Jean─Marc Ayrault）召開的聯合記者會中說：「我們德國和法國對制裁的立場明確，我們希望實施明斯克和平進程．．．這是解除制裁的唯一辦法。」1060128

(中央社)