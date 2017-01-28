防北韓搶灘 南韓部署36架阿帕奇直升機
韓國軍方相關人士27日表示，陸軍航空作戰司令部的兩個營已經裝備本月初從美國引進的36架阿帕奇衛士直升機。
此前，韓國防衛事業廳相關人士表示，引進大型攻擊型直升機能有效應對半島發生的局部挑釁。緊急情況發生時，能有助於增強韓軍的戰鬥力量。韓國選用的是美軍正在使用的阿帕奇長弓（AH－64D）的升級版，又被稱作AH－64D Block Ⅲ，是公認的現有最強攻擊直升機。2016年5月底，韓國首次部署4架阿帕奇直升機。韓國軍方計劃共引進36架阿帕奇。
韓聯社報導，阿帕奇直升機將在戰時克制北韓軍隊千餘輛坦克和70艘氣墊船，防止朝軍搶灘登陸白翎島、延坪島等西北島嶼。阿帕奇直升機是世界上火力最強大的攻擊直升機，可不分晝夜全天候出擊，有效阻擊來犯的朝軍裝甲部隊和氣墊船編隊。
阿帕奇最高時速269公里，可搭載16枚地獄火空地導彈、4枚毒刺空空導彈、76枚70毫米火箭彈和1200發30毫米機關槍子彈。地獄火導彈可以在27秒內破壞摧毀8公里範圍內的16個不同的目標。特別是衛士搭載的長弓雷達可以最多對前方50平方公里內的256個目標進行標記和追蹤，同時還能分析判斷相應標記是友軍還是敵軍，是裝甲車、火炮還是軍用車輛。衛士還能在晝夜或惡劣天氣進行飛行和攻擊，又被成為裝甲車殺手，是公認的現有最強攻擊直升機。此外，衛士還被認為是應對朝鮮氣墊船挑釁的有效手段。
(中時電子報)
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