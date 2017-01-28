高雄青年路著名懸日美景 初一再現身
一年只有兩次的高雄青年路著名懸日美景28日大年初一再度現身，傍晚時分火紅太陽緩緩落下，夕陽餘暉美景吸引大批民眾聚集民權青年路口搶拍，甚至大批拍攝人潮一度占據青年路中，就是為了搶拍落在兩旁建築正中央紅日的短暫片刻。
初一懸日美景的正中夕陽出現在大約傍晚5點38分，且中央紅日只維持大約2分鐘就快速沒入地平線，可惜今天因夕陽在兩旁建築正中央的角度稍低，原本該被映照成一片金紅的青年路顯得暗淡，正中紅日完全未映照出青年路的金紅光芒，非常可惜。
懸日的主角雖然是落在兩側建築中間的紅火夕陽，但懸日的靈魂其實是正中路面(青年路)因兩旁玻璃帷幕大樓反射夕陽紅光而將路面映照成一片金紅，青年路映照夕陽的金紅光澤才是青年路懸日美景的真正靈魂所在。
初二懸日在青年路兩側大樓正中央的角度會再高些，大約高一個夕陽的高度，只要天氣好能見度佳，就非常有機會拍攝到青年路映照成一片金紅的美景，路面映照成一片金紅才是懸日美景的靈魂，也才是懸日真正迷人的所在。
錯過今天初一懸日美景的民眾明天還有機會欣賞到超美景緻，且只要明天初二天氣好，懸日的光芒氛圍會比今天初一更美，歡迎有興趣的民眾明天傍晚再到青年路共襄盛舉，一同欣賞這一年僅兩次的懸日美景。
(中時)
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