南海爭議 菲府：等待時機 未棄主權
8成以上菲律賓人認為杜特蒂總統應該堅持南海主權，馬拉坎南宮今天澄清，政府沒有放棄對南海爭議島礁的主權，只是在等候適當的處理時機。
馬拉坎南宮發言人阿貝拉（Ernesto Abella）今天在國營dzRB廣播電台說，「我當然百分之百認同我們應該堅持西菲律賓海主權，即使是總統本人也說過同樣的話。」
西菲律賓海是指南海菲索區域，也就是200海里專屬經濟區的範圍。
阿貝拉補充，「但這攸關時機以及外交關係，擱置不代表我們已經放棄，我們沒有放棄任何東西。」
杜特蒂就任後為與中國大陸修補關係，多次表示將暫時擱置南海案仲裁結果，並同意以「雙邊」模式處理南海爭議。
民調機構「亞洲脈動」（Pulse Asia）昨天公布一份民調顯示，84%的菲律賓人「贊成」政府堅持常設仲裁法院針對南海案所作的裁決。
阿貝拉說，政府採取「平行措施」，在為捍衛主權的同時也推進與北京的關係，「我們是鄰居，我們必須學習在此現實下運作。」
去年7月12日，仲裁法院宣布菲國所提南海案的裁決結果，大陸主張的南海9段線沒有法律效力，菲律賓漁民有權在黃岩島捕魚，大陸在南海興建的人工島為非法建物。
在前總統艾奎諾三世與北京硬碰硬的時代，大陸封鎖了黃岩島及週邊海域不讓菲律賓漁民靠近，杜特蒂改以低姿態及「靜默外交」手段與大陸交涉，已成功讓漁民返回黃岩島捕魚。
但部份分析人士則認為，仲裁結果顯示國際法站在菲律賓這邊，馬尼拉應據理力爭，而不是擱置爭議。1060128
(中央社)
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