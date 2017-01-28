劉樂妍嗆：台獨酸民只敢網路吠
H奶女星劉樂妍先是發表「遼寧號護台說」，後來又在接受陸媒專訪時，直言「大陸生活好方便，回台灣活不下去」、「很多人都說你就不要回來用健保，我說我還真的沒有很想回去」，引發網友兩極評論，今(28日)更開嗆酸民，「那些台獨酸民他們也是敢在網路上吠一吠」，要粉絲別擔心，她沒事的。
劉樂妍近來因頻頻對兩岸問題發表立場，成為網路熱門人物，日前返台過年，更被發現刻意戴著口罩出門，讓粉絲好奇她是不是怕被攻擊？對此，劉樂妍今日也特地發文解釋，「昨晚跟媽媽看電影戴口罩，其實只是我臉真的過敏很嚴重，而且台北很小，我只想回來度假，不想被狗仔認出，不是怕被打啦，請大家不要替我擔心。」
接著劉樂妍又諷刺寫下：「那些台獨酸民他們也是敢在網路上吠一吠，我沒事的。」歡迎大陸粉絲來台灣玩，台灣大部分人依然是你們的同胞，辛辣發言再度掀起熱烈討論。
(中時電子報)
關鍵字：劉樂妍、
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