周董甜曬全家照 粉絲驚：小周周長高了

今天是大年初一，藝人周杰倫在臉書曬一家三口出遊的甜蜜照，雖然按往例沒讓女兒「小周周」露臉，卻讓不少粉絲驚嘆她「長這麼大了」，也可以走路了。

周杰倫除曬全家福向粉絲們祝賀新年快樂，強調健康很重要，同時也想把他的創作歌曲「稻香」送給粉絲，粉絲們紛紛在下方接力歌詞，一同回味稻香的美好旋律。1060128

(中央社)