牽扯政變 土國約40軍人向德請求庇護
德國「明鏡」週刊（Der Spiegel）和第一電視台（ARD）今天報導，在德國境內北大西洋公約組織（NATO）設施工作的大約40名土耳其軍人已提出庇護請求。
這些土國軍人多半是高階軍官，但在土國去年7月發生政變後遭到停職。
在土國駐德軍人向德國提出庇護請求的報導出現同時，德國總理梅克爾正準備前往土國，以會見艾爾段（Tayyip Erdogan）總統。
由於德國境內的土耳其教士被指從事間諜活動、德國憂心土國打壓異議人士、以及土方指控德國收容庫德工人黨（PKK）和極左派「革命人民解放黨陣線」（DHKP─C）的好戰分子等問題，而致同為北約會員國的德、土2國關係緊張。
上述報導引述德國聯邦移民機構以及內政部的話說，將以處理其他庇護案相同的態度來處理這些土國軍人的庇護申請案。1060128
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。