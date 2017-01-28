牽扯政變 土國約40軍人向德請求庇護

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德國「明鏡」週刊（Der Spiegel）和第一電視台（ARD）今天報導，在德國境內北大西洋公約組織（NATO）設施工作的大約40名土耳其軍人已提出庇護請求。

這些土國軍人多半是高階軍官，但在土國去年7月發生政變後遭到停職。

在土國駐德軍人向德國提出庇護請求的報導出現同時，德國總理梅克爾正準備前往土國，以會見艾爾段（Tayyip Erdogan）總統。

由於德國境內的土耳其教士被指從事間諜活動、德國憂心土國打壓異議人士、以及土方指控德國收容庫德工人黨（PKK）和極左派「革命人民解放黨陣線」（DHKP─C）的好戰分子等問題，而致同為北約會員國的德、土2國關係緊張。

上述報導引述德國聯邦移民機構以及內政部的話說，將以處理其他庇護案相同的態度來處理這些土國軍人的庇護申請案。1060128

(中央社)