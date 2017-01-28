500員工「依法休假」 交部支持台鐵懲處

台鐵產工指，有員工依法休假，卻遭台鐵以曠職處理。（台鐵產工提供）

台鐵光復站28日貼出公告，表示因人力問題，無人值班和售票。（台鐵產工提供）

台鐵內壢站28日貼出公告，表示因人力不足暫停售票。（台鐵產工提供）

因不滿輪班過勞、且台鐵遲未改善，台鐵產業工會發起除夕到初三「依法休假」，公會估計有500人不出勤，而根據台鐵內部統計，昨日和今日各有約有200人未出勤，台鐵表示將對未出勤同仁「嚴懲」、「記曠職」；交通部次長王國財也支持台鐵懲處，行政院政委林萬億則盼以協商取代懲處。

台鐵產工發動依法休假，儘管台鐵緊急調派人手支援，今日仍有數個車站出狀況，包括內壢站和光復站的票房和收票口沒人，台南南科站因接班人員未出勤、車站一度鬧空城達半小時，也發生列車靠站「忘記播音」的狀況。

面對該情形，台鐵表示將嚴懲、並記曠職，儘管林萬億今表示，希望以協商取代懲處，但王國財則持支持懲處的態度；王國材說，面對台鐵產工的訴求，包括人力補強、輪班制度人性化等，表示人力補強已在處理，而輪班制度也要等人力補齊才能處理，這些都需要時間，產工這樣影響旅客和其他同仁的行為，非常過分，支持台鐵懲處。

台鐵產工表示，會員依法休假，卻收到台鐵發出的曠職通知單，面對台鐵這種違法的秋後算帳行為，絕不姑息也不退縮，已協助會員全面啟動「法律救濟」機制，請會員繼續安心依法休假，「捍衛拒絕加班依法休假之權利」。

(中時)