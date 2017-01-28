紫南宮初一發錢母最搶手 湧入5萬信眾

南投縣竹山鎮紫南宮今天大年初一發送「雞年錢母」，湧入5萬多信眾，長長的排隊人龍達數公里。許多信眾來借發財金，紫南宮吉祥物金雞適逢雞年，被信眾層層包圍，祈求平安發財。

竹山鎮紫南宮是南投知名廟宇，春節期間，更是眾多民眾走春祈福首選，廟方每年大年初一發送錢母給信眾，最搶手，總是吸引數萬人排隊，拔得頭籌的信眾排隊超過10天都不足為奇。

紫南宮今年提供2000個金雞蛋，內有2錢黃金的金元寶，排在前2000名信眾，都有機會獲得金元寶。有民眾打開金雞蛋，大喊「我中獎了」。另外，還有民眾排了10多天終於拔得頭籌，從主委莊秋安手中接過精裝版錢母、金雞蛋和琉璃項鍊，如願以償。1060128

(中央社)