在中國 識食物者才是俊傑

中國歷史其實是由無數飯局決定，圖為鴻門宴。（圖取自電影劇照）

1945年國共在重慶會談，蔣介石和毛澤東互相舉杯。毛澤東說：革命不是請客吃飯。這一被中共視為「鴻門宴」的飯局後，仍未能避免國共全面內戰。（圖取自大陸網站）

中國人是世界上唯一一個能把所有事和吃聯繫在一起的族群。毛澤東曾說：革命不是請客吃飯；既然現在不革命，難怪中國就剩下請客吃飯了。對於吃貨來說：識時務者不是俊傑，識食物者才是俊傑。

微信「拾遺」文章說，中國為啥叫China？因為China就是「chi na」，對，就是你想的「吃哪」。不信，為何為連國家元首都叫主席（煮席）。

老子說：治大國，若烹小鮮。連治理國家這麼大的事。都被比喻成像煮一條小魚。因為俗語說：民以食為天、食色，性也。

因為識食物者才是俊傑，中國人最重要就這兩件事：吃和做。外國人見面問好說：你好嗎？中國人見面問好卻是：你吃飽了嗎？

為了過春節，中國人發明了水餃。為了過元宵，中國人發明了湯圓。

為了過清明，中國人發明了青團（青草做的客家人的板或閩南人的粿）。為了過端午，中國人發明了粽子。為了過中秋，中國人發明了月餅。

在中國都有對應食物。說到蘭州，我們想的是拉麵；重慶是火鍋；西安是肉夾饃；武漢是熱乾麵；新疆是大盤雞。

整部《成語大辭典》，其實就是一部吃貨的吃喝史─

茹毛飲血、因噎廢食、大塊朵頤，飯來張口、飽食終日，杯盤狼藉，殘杯冷炙、蠶食鯨吞、臥薪嚐膽，廢寢忘食，風餐露宿、好吃懶做，含辛茹苦、花天酒地、饑不擇食，酒足飯飽、狼吞虎嚥、省吃儉用，食不甘味、寅吃卯糧、秀色可餐等。

中國的歷史就是無數飯局，著名的澠池之會，這是藺相如與秦襄王的飯局。鴻門宴是劉邦和項羽的飯局。著名的煮酒論英雄，是曹操和劉備的飯局。杯酒釋兵權，是趙匡胤和開國大臣的飯局。

不信，連重慶國共會談，都被老共視為鴻門宴，老毛一度擔心的要命，周恩來在幕後做了緊密部署。

一直以為「識時務者為俊傑」，後來發現「識食物者才是俊傑」。如果不識食物，就叫「幹什麼吃的」？

(中時電子報)