在中國 識食物者才是俊傑
中國人是世界上唯一一個能把所有事和吃聯繫在一起的族群。毛澤東曾說：革命不是請客吃飯；既然現在不革命，難怪中國就剩下請客吃飯了。對於吃貨來說：識時務者不是俊傑，識食物者才是俊傑。
微信「拾遺」文章說，中國為啥叫China？因為China就是「chi na」，對，就是你想的「吃哪」。不信，為何為連國家元首都叫主席（煮席）。
老子說：治大國，若烹小鮮。連治理國家這麼大的事。都被比喻成像煮一條小魚。因為俗語說：民以食為天、食色，性也。
因為識食物者才是俊傑，中國人最重要就這兩件事：吃和做。外國人見面問好說：你好嗎？中國人見面問好卻是：你吃飽了嗎？
為了過春節，中國人發明了水餃。為了過元宵，中國人發明了湯圓。
為了過清明，中國人發明了青團（青草做的客家人的板或閩南人的粿）。為了過端午，中國人發明了粽子。為了過中秋，中國人發明了月餅。
在中國都有對應食物。說到蘭州，我們想的是拉麵；重慶是火鍋；西安是肉夾饃；武漢是熱乾麵；新疆是大盤雞。
整部《成語大辭典》，其實就是一部吃貨的吃喝史─
茹毛飲血、因噎廢食、大塊朵頤，飯來張口、飽食終日，杯盤狼藉，殘杯冷炙、蠶食鯨吞、臥薪嚐膽，廢寢忘食，風餐露宿、好吃懶做，含辛茹苦、花天酒地、饑不擇食，酒足飯飽、狼吞虎嚥、省吃儉用，食不甘味、寅吃卯糧、秀色可餐等。
中國的歷史就是無數飯局，著名的澠池之會，這是藺相如與秦襄王的飯局。鴻門宴是劉邦和項羽的飯局。著名的煮酒論英雄，是曹操和劉備的飯局。杯酒釋兵權，是趙匡胤和開國大臣的飯局。
不信，連重慶國共會談，都被老共視為鴻門宴，老毛一度擔心的要命，周恩來在幕後做了緊密部署。
一直以為「識時務者為俊傑」，後來發現「識食物者才是俊傑」。如果不識食物，就叫「幹什麼吃的」？
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。