炮竹除舊歲 北京又陷霧霾

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北京居民今天一早起來發現霧霾蔽日，儘管政府祭出限制且公開宣導，除夕夜民眾迎接新年點燃的炮竹，讓北京再度壟罩在霧霾中。

中新社報導，北京環境保護局表示，今天淩晨空氣中危害人體健康的懸浮粒子濃度，來到5年來第2高的水準。

北京在2014年發起「向污染宣戰」行動，這是中央政府誓言扭轉幾十年來經濟快速成長的遺害，鐵腕關閉和懲罰污染業者行動的一部分。

恢復北京周遭工業重鎮上空一片藍天的努力，因冬季越來越多的工業燃燒煤炭和室內供應暖氣，而前功盡棄。

根據大陸環境保護部網站聲明稿，北京危害人體健康的細懸浮微粒PM2.5濃度，今天來到每立方公尺647微克的峰值，遠遠超過大陸空氣品質指數上限的500微克，同時也是被認為危害健康水準的2倍。

環境保護部表示，大北京地區、附近港口城市天津，及河北省周遭地區，去年PM2.5濃度超過多項峰值。1060128

(中央社)