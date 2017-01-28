洪耀福愛吃辣 做年菜引用毛澤東語
金雞年大年初一，民進黨秘書長洪耀福率黨中央幹部做東南亞年菜，呼應蔡政府推行的南向政策，洪耀福拿起鍋鏟秀廚藝，頗有家庭煮夫架式，特愛吃辣的洪耀福還即興引用毛澤東名言，「不吃辣，怎麼搞革命？」盛讚東南亞的辣味佳餚，健康又營養。
根據中評網報導，民進黨中央預錄的「民進黨春節年菜規劃」節目，今(28) 在台灣各媒體播出，秘書長洪耀福與副秘書長李俊毅、徐佳青同台，一起介紹以甜辣與酸辣著稱的印尼、越南菜。
節目中介紹的菜色包括薑黃飯、苦瓜封肉湯、沙嗲、越南肉粽及各類零嘴。受邀印尼裔廚藝老師王溫蒂，帶領洪耀福等人烹調姜黃飯、沙嗲醬，以及雞肉沙嗲串、滷炸雞蛋等。王溫蒂指出，印尼民眾遇到生日、產婦懷孕，以及過年等重大慶典，都會烹煮姜黃飯這道料理。
洪耀福拿起鍋鏟做起沙嗲醬，顯得有模有樣，徐佳青哈哈大笑說，洪看起來有做家庭主夫的架式。洪耀福笑稱，「我媽媽有教」。在淺嘗自製沙嗲醬汁時，洪發現廚藝老師考量台灣民眾的清淡口味，沒在沙嗲醬汁添加太多辣椒。他笑說，「不夠辣，可以再辣一點。毛澤東有說，不吃辣，怎麼搞革命？」
擅長廚藝的越南語教師陳玉水則示範越南苦瓜排骨湯、越南方形粽、圓柱粽作法。陳玉水解釋，喝苦瓜湯意謂著苦盡甘來；而越南的肉粽是在過年期間，一定要吃到的美味。
越南年節還會吃當地食材製成的傳統糖果，例如，桔糖、姜糖、地瓜糖、冬瓜糖、椰子糖、香蕉糖等，目的希望吃了帶來整年好運。
節目末了，洪耀福、李俊毅、徐佳青最後以普通話、閩南語、客家話、越南語、印尼語發音，齊聲祝賀民眾，「新年快樂、吉祥如意、金雞發財。」
(中時電子報)
文章來源：中評社
關鍵字：洪耀福
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。