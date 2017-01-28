洪耀福愛吃辣 做年菜引用毛澤東語

洪耀福(左二)巧手烹調印尼菜沙嗲醬。( 取自中評網)

金雞年大年初一，民進黨秘書長洪耀福率黨中央幹部做東南亞年菜，呼應蔡政府推行的南向政策，洪耀福拿起鍋鏟秀廚藝，頗有家庭煮夫架式，特愛吃辣的洪耀福還即興引用毛澤東名言，「不吃辣，怎麼搞革命？」盛讚東南亞的辣味佳餚，健康又營養。

根據中評網報導，民進黨中央預錄的「民進黨春節年菜規劃」節目，今(28) 在台灣各媒體播出，秘書長洪耀福與副秘書長李俊毅、徐佳青同台，一起介紹以甜辣與酸辣著稱的印尼、越南菜。

節目中介紹的菜色包括薑黃飯、苦瓜封肉湯、沙嗲、越南肉粽及各類零嘴。受邀印尼裔廚藝老師王溫蒂，帶領洪耀福等人烹調姜黃飯、沙嗲醬，以及雞肉沙嗲串、滷炸雞蛋等。王溫蒂指出，印尼民眾遇到生日、產婦懷孕，以及過年等重大慶典，都會烹煮姜黃飯這道料理。

洪耀福拿起鍋鏟做起沙嗲醬，顯得有模有樣，徐佳青哈哈大笑說，洪看起來有做家庭主夫的架式。洪耀福笑稱，「我媽媽有教」。在淺嘗自製沙嗲醬汁時，洪發現廚藝老師考量台灣民眾的清淡口味，沒在沙嗲醬汁添加太多辣椒。他笑說，「不夠辣，可以再辣一點。毛澤東有說，不吃辣，怎麼搞革命？」

擅長廚藝的越南語教師陳玉水則示範越南苦瓜排骨湯、越南方形粽、圓柱粽作法。陳玉水解釋，喝苦瓜湯意謂著苦盡甘來；而越南的肉粽是在過年期間，一定要吃到的美味。

越南年節還會吃當地食材製成的傳統糖果，例如，桔糖、姜糖、地瓜糖、冬瓜糖、椰子糖、香蕉糖等，目的希望吃了帶來整年好運。

節目末了，洪耀福、李俊毅、徐佳青最後以普通話、閩南語、客家話、越南語、印尼語發音，齊聲祝賀民眾，「新年快樂、吉祥如意、金雞發財。」

(中時電子報)