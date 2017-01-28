響應環保 柯文哲騎單車點燈
台北市長柯文哲今天晚間前往奉天宮點燈，為了響應環保的理念，柯文哲特別以騎單車的方式點燈，別出心裁的設計，讓今年的年味更增添節能減碳的理想。
今天是大年初一，柯文哲特地前往多個廟宇參拜，除了為市民朋友祈福外，他在覺修宮致詞時表示，希望能快快樂樂過每一天。隨後柯文哲也馬不停蹄趕往保安宮、台灣省城隍廟、龍山寺、青山宮等廟宇，繼續新年第一天的緊湊行程。
柯文哲在保安宮接受媒體訪問時表示，針對保安宮今年抽出的國運籤，柯文哲認為台灣還是有很多困難，就要一個一個克服。
媒體追問國運簽抽出是中上籤，而且對農業比較不好？柯文哲表示，自己當醫生，所以籤詩只是參考用，最重要的還是心存善念，盡力而為。他也笑著說，其實人生也是中上就好了。
現場媒體又追問，為什麼覺得人生中上就好，柯文哲回應有時候不求人上人，但求人中人，能平安順利就是福。
對於今明2天密集走訪宮廟，柯文哲說，做為台北市長也不能獨厚哪一區，該去的都會去，反正過年期間大家高興就好。
晚間柯文哲前往奉天宮點燈，他致詞時表示，今天特別來點燈，就是要祈求市民朋友健康平安，同時今年也將舉辦世大運，他也不忘祈求世大運舉辦順利成功。
柯文哲致詞之後，為了響應環保的理念，特別以騎單車的方式點燈，別出心裁的設計，讓今年的年味更增添節能減碳的理想。1060128
(中央社)
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