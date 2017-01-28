大年初二 陽光普照適合旅遊走春
中央氣象局表示，大年初二仍是晴朗穩定的天氣，各地大多陽光普照，適合外出旅遊、走春。
白天相當暖和，西半部高溫約攝氏28、29度，中午前後甚至有點熱，東半部的高溫也有25、26度，建議可採用容易穿脫的洋蔥式穿法，中午前後以較透氣的衣物為主。
不過，由於天氣晴朗，清晨夜晚會有較明顯的輻射冷卻降溫，中部以北低溫約14、15度，南部及東半部約16到18度，西半部日夜溫差相當大，提醒大家留意溫度變化適時調整穿著。
西半部及金馬地區容易有局部霧或低雲影響能見度，請需要往返離島的民眾要注意航班資訊，南來北往行車也要注意安全；此外天氣雖然穩定，但是在東半部沿海、恆春半島及綠島、蘭嶼可能會有長浪出現，請前往上述海邊活動的朋友要多注意安全。
馬祖、金門及雲嘉南地區AQI為橘色提醒（對敏感族群不健康），高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），其他地區為良好至普通等級。1060128
(中央社)
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