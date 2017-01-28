川普上台 蓋茲和巴菲特對美國仍具信心
微軟共同創辦人蓋茲和股神巴菲特今天在哥倫比亞大學告訴學生，他們樂觀認為美國即使面臨政治分歧，仍將繼續前進，並將漸漸習慣川普的新政府。
川普上任後開始簽署一連串行政命令，取消前任總統歐巴馬的措施，引發各界批評這些舉措對於美國，以及美國在世界所扮演角色的意義為何。
巴菲特（Warren Buffett）說：「我有信心，美國將繼續前進。」蓋茲（Bill Gates）也表示，（國家）對於創新的渴望，以及對於研究的支持都很強烈，且多是不分黨派，儘管對於如何達成，以及資金方面有歧見。」
蓋茲說：「這個政府剛走馬上任，我們不知道預算優先順序為何，但有不少力量確保執政團隊和國會鼓勵『令人驚喜的東西』。」
大約有1300人出席這項活動，一睹這兩位相識長達1/4世紀的好友同台。兩人告訴在場學生，儘管會有衝動或認為是必要的一時性考量，但長遠來看，投資和專注做好工作很重要。1060128
(中央社)
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