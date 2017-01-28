看了再上路 初二塞車路段報你知

大年初二是回娘家日子，交通部高公局今天公布國道重點壅塞路段及時段，國道5號仍穩坐最塞車寶座，最塞的時段比平時花上7倍時間才能抵達，建議用替代道路避開塞車路段。

高公局表示，初二路況方面，預期上午仍以南下車潮為主，預估全日總延車公里為140百萬車公里。

根據高公局公布的重點壅塞路段，國道1號南下部分，29日上午10時至下午1時，「湖口至新竹系統」以及「彰化系統至埔鹽系統」最容易塞車；北上方面，下午4時至晚間10時「西螺至鹽埔系統」易塞，晚間8時至10時則是輪到「新竹系統至湖口」路段塞。

國道3號南下方面，上午8時至12時「鶯歌系統至關西」路段，以及上午9時至下午1時「南港系統至坪林」路段，也是比較容易壅塞。

最塞的路段仍是國道5號，南下「南港系統至坪林」下午1時至4時最塞，得比平時花5倍時間才能抵達；而北上同是「南港系統至坪林」，下午3時至晚間11時最容易塞車，恐花平時的7倍時間。

高公局指出，明天實施的主要交通疏導措施包括，深夜11時至清晨6時國道全線暫停收費，以及全日24小時封閉國1平鎮系統南下入口；入口高乘載管制則為7時至12時，國5南下南港系統、石碇、坪林入口匝道，以及15至20時國5北上蘇澳、羅東、宜蘭、頭城入口匝道。

高公局呼籲，為避免連續假期在國道上塞車，建議多搭乘公共運輸工具，自行開車可利用替代道路，並且可收聽警廣掌握即時路況資訊，或利用高公局1968網站及App查詢最新國道路況，並注意行車安全，切勿疲勞駕駛，以確保行車順利及安全。1060128

(中央社)