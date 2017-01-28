被川普禁 伊拉克人有簽證也到不了美國

埃及開羅機場消息人士透露，由於美國總統川普禁止7個以回教徒為主國家的人民入境，今天有5名伊拉克乘客和1名葉門人無法在埃及登上飛往紐約的埃及航空公司（EgyptAir）班機。

這些乘客是過境開羅機場，消息人士透露，他們雖持有有效的美國入境簽證，卻被阻攔登機，並被換成了飛返各自本國的航班。1060128

(中央社)