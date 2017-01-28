快看！大樂透頭獎開在嘉義 1注獨得1億

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幸運兒是你嗎？第106009期大樂透今晚開出01、19、20、25、30、32，特別號02；頭獎1億元由1注獨得，該彩券是在嘉義縣大林鎮西林里中興一路7號「來富彩券行」賣出。

大樂透貳獎3注中獎，每注可得獎金251萬7368元；參獎有165注中獎，每注可得獎金 4萬5770元。

春節大紅包獎號：6、8、17、28、31、33、34、38、41、46，共開出109組，其中71組獨得百萬獎金，28組為2注均分，10組為3注均分100萬元獎金。

詳細派彩公告以台彩官網公布為主。

(中時電子報)