任明星籃球隊教練 傅達仁爆「他」是間諜
《達仁傳奇：不為人知的新聞與祕聞》書摘5：明星籃球隊
新年期間，國內外都上演籃球好戲。
正走紅的「黑人」陳建州，影視圈表現亮眼，他曾重返籃壇，效命「台啤」，場裡場外，可圈可點。看到我，他都尊稱我一聲「教練」，而我也真的是他的教練。
台灣有一堆藝人，酷愛籃球，很正式的成立了一個夢幻明星隊。我當了他們三年教練，南征北討，大小比賽，沒有敗過，而陳建州就是這個對的台柱。
隊長鄧志鴻和副隊長張洛君，是三分射手，確實能百步穿楊。庾澄慶籃下得分，有兩下子，是隊中能吸收掌聲的機器。後來隊長曾國城，動作不錯，但常把球傳給對方，大家都叫他「間諜」。洪其德，假動作多，耍了半天，球不見了。
汪建民和王皓粗壯本土，六親不認，有時連自己人都撞！鄒灝天生彈簧腿是隊上的空中飛人。艾力克斯和邱德治是兩把得分鑰匙，劉至翰與邱心志是籃板大王，唐志中常上演大三元，是我們贏球的一張王牌。
明星隊讓百忙藝人，運動健身外，主要是參加公益，回饋社會，921大地震的埔里義賽、南投希望工程公益賽等，觀眾喝采，口碑雋永，引發過意人、歌迷的籃球熱。
（註：本系列連載結束）
(專題報導)
關鍵字：傅達仁
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