圖輯》受虐印度大象獲救 著新衣過冬

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大象們穿上新衣，抵禦寒冷。（圖片來源：當地村民／Roger Allen）

大象們穿上了色彩繽紛的新衣。（圖片來源：當地村民／Roger Allen）

在印度，經常可以看見出租大象供遊客騎乘，但有部分無良商人將大象大量集體飼養，環境惡劣，長期忽略、毒打大象。印度馬圖拉野生動物緊急救助大象保育中心近日救出這些大象。

雖然保育中心的人員悉心照顧大象，然而保育中心夜間氣溫直逼零度，即使是大象也略嫌寒冷，因此保育中心的員工們號召附近的村人，一同為大象們編織衣物，讓曾遭到虐待的大象能得到些溫暖。

(中時電子報)

村民為大象編織新衣。（圖片來源：當地村民／Roger Allen）

大象們正在穿新衣。（圖片來源：當地村民／Roger Allen）

保育中心的人員會帶著大象去散步，細心照顧。（圖片來源：當地村民／Roger Allen）