夢境中找答案 疑惑時就做一場夢吧!

當你對於眼前的工作或情感、生活陷入膠著時，或許可以試著在夢中尋找答案。（達志影像/Shutterstock）

人們常說「日有所思，夜有所夢」，夢通常能夠反應我們的潛意識，而每個夢境就都有著不同預示，那麼它究竟想預示什麼呢？根據國外網站《Inc.》報導，當你對於眼前的工作或情感、生活陷入膠著時，或許可以試著在夢中尋找答案，夢裡的預示可能就是解開人生問題的重要關鍵，但要如何才能解夢呢？只要跟著這５步驟就能一窺夢境智慧！

1.問自己一個問題

在睡前，問自己一個期盼在夢中可以尋求的答案的問題，但需注意的是問題要明確！例如若是工作上的問題，可以問「我該如何跟老闆溝通、如何增加收入、是什麼是阻礙我的成功」等問題，但一次只能問一個題目，以防模糊焦點。

2.別太快醒來

其實我們比自己想像中的還常會做夢，只是通常我們都不會記得，因此建議每天早晨保留5至10分鐘，讓自己處於半夢半醒的催眠狀態，這樣可以讓我們記得剛剛做了什麼夢。

3.把筆記本放在床邊

若怕忘記自己的夢，可以在醒來時立刻寫道筆記本中，或使用手機、pad記錄你的夢境，以免忘記。

4.睡眠時間規律

若你的睡眠時間規律，那麼代表讓自己處於催眠狀態的時間機率更大，記得提醒你的另一半醒來別馬上起身做任何事，別破壞你的5至10分鐘半夢半醒的催眠時間。

5.一星期內重複相同問題

在7天內，睡前重複問自己一樣的問題，到完成那天答案就會出來，但如果夢跟問題看似無關呢或完全不合邏輯？其實，你可以示著觀察夢中的情緒，當你感到焦慮，便等同於你在現實中體會到的；若是欣喜的，夢境便是展現你能勝任什麼，試著傾聽自己的聲音，就會得到答案。

(中時電子報)