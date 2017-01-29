被寶島寵愛的女孩「 MerMer」 獨家私房小旅行大公開！

「Mer Mer」受到交通部觀光局之邀，推出「台灣夏至235」品牌歌愛上我〉，旅遊界「洗腦神曲」天天在捷運站放送著！(「 MerMer」提供)

還記得翻拍「TWICE」成名作〈Like OOH-AAH〉、重新填詞展現美好台灣味的美少女團體「Mer Mer」嗎？相信很難忘記她們才對，因為過去這一年，「Mer Mer」受到交通部觀光局之邀，合作「台灣夏至235」品牌活動，推出量身打造的新曲〈愛上我〉，天天在捷運站電視上放送，朗朗上口堪稱旅遊界「洗腦神曲」，她們踏遍全台取景拍攝MV，展現著女孩們的青春活力，也展現台灣的城市魅力，傑出的表現有目共睹，而適逢新年假期，中時電子報獨家邀請被寶島寵愛的女孩「MerMer」，回想她們的跑透透經驗，不藏私分享給讀者最棒的私房小旅行！

澎湖的天空與海，讓牙牙(左1)印象深刻。(「 MerMer」提供)

「Mer Mer」到嘉義東石漁港碼頭拍攝，心型地標拍起來好夢幻。(「 MerMer」提供)

牙牙Rose(林怡廷)

北迴歸線23.5度，經過台灣的嘉義、花蓮、台東、澎湖，在拍攝過程中，我最愛也最印象深刻的是澎湖！非常適合來趟兩天一夜的家庭之旅，回想拍攝當天的美好氣候，天空與海的顏色相映、跨海大橋的美景，讓人無法忘懷，此外，推薦大家必吃澎湖獨家仙人掌冰！特殊的口味讓人驚艷，還記得當時我吃了兩隻仙人掌冰和兩大瓶仙人掌汁，實在好喜歡！而澎湖著名的海鮮真不是浪得虛名，非常新鮮，「Mer Mer」跟工作同仁連吃好多家，菜色相當多變，很多是在地才吃得到的好滋味，此外，當地也有很多特色民宿，更多的是我們來不及探索的秘境，希望大家之後去澎湖旅遊，發現什麼很棒的地方，一定要告訴我唷！另外，嘉義的東石漁人碼頭也很優，風景棒、地標多，四處都是美食攤位，特別適合情侶外出郊遊、拍照，「Mer Mer」當時到了一個心型地標拍照，效果超夢幻，我們都非常喜歡呢！最後祝福大家新年快樂、身體健康平安、事事順利，我愛你們。

阿里山的新鮮空氣、雲海及竹筍愛玉，讓E.T.(中)傾心。(「 MerMer」提供)

E.T.(何奕璇)

想帶家人出遊嗎？我推薦去嘉義阿里山踏踏青，新年到大自然暢快的呼吸，感受新鮮的空氣跟陽光，非常舒服啊！阿里山國家公園四季都有不同的植物盛開，春天賞櫻、冬天賞雲，「阿里山雲海」也是台灣十二名勝之一，我們拍攝夏至235觀光作品時，在阿里山腳下望去一片綠油油，看了心裡真的很放鬆，在此小小叮嚀，別忘了準備防蚊液，小心蚊蟲叮咬唷！另外，到阿里山一定要吃竹筍，一年四季都有各種竹筍產出，是阿里山的特產，還有台灣特有原生種愛玉，也是必吃！如果要開車前往，建議從國道3號下中埔交流道接台18線道(阿里山公路)，指標89K處即可到達，搭乘火車也是好選擇，到嘉義火車站出口前搭往阿里山路線的公車(終點站)，也相當便利！提醒大家連假出遊要注意安全哦！新年快樂！

Maggie(左1)超推花東地區，推薦上班族帶著家人前往，暫時拋下都市的塵囂，享受慢活。(「 MerMer」提供)

Maggie(邱詠婷)

過年連假就是家人團聚的時候，其實不管到哪裡，只要在一起都會很開心！若真只能選一處，我會推薦花東地區，在拍攝夏至235時，我們造訪花東地區，我覺得當地的山水與空氣，讓人有種遠離塵囂的特殊感覺，平常上班工作的人們，可以帶著家人，一起暫時揮別都市的緊湊，享受當地慢活的步調，也一定要喝花蓮非常有名的蜜香紅茶，以及好好吃的鮮奶饅頭喔！祝大家新年快樂！

(專題報導)