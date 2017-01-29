叫結衣的都好正！「可口女大生」西川結衣拍AV超對味

西川結衣正是所謂的「亞軍正妹」，白皙的皮膚配上可愛的圓臉，感覺超可口。(WANZ_454、CJOD_011)

坊間流傳著一種哲學，叫做「第二名法則」，身為亞軍往往才是最讓人期待、身價最好的那個，用來看異性也說得通，一般身材、臉蛋滿分的校花級正妹，大多神奇地單身，不是沒人想要，而是美到沒人敢追，而亞軍呢？意外地行情好到發燙，身材稍微沒那麼魔鬼，五官稍微沒那麼精緻，但多點親切感也多點人氣，在暗黑界也是這樣的，像西川結衣這種白白甜甜的女優，拍起AV格外讓人有代入感，不賣都難！

AV女優西川結衣，2013年打著「18歲」、「現役女大生」名號出道，說實話這在業界也不是太稀奇的條件，然她從處女作開始就賣得不錯，想必相當得Aver的緣，西川結衣正是上述那款「亞軍正妹」，首先外型絕對及格，五官清純可愛，圓圓的臉蛋相當得人緣，身材不是多麼極致的前凸後翹，然配上165公分身高卻相當均衡，也不會因太纖瘦而胸前沒肉，最加分的是，西川結衣是個超級白肉底，看上去就是冬暖夏涼，手感絕對舒服，外型可謂相當親民，滿滿的「女友力」，就像隔壁班正妹同學，只要多努力一下就有機會追到手，交往後覺得好幸運的那款鄰家正妹，西川結衣耐看耐抱，讓人覺得天天盯著也不膩，因此一出道就相當有人氣。

至於拍起謎片來，西川結衣的表現如何？年輕可愛的她，比起侵略肉食，M屬性顯得契合一些，演起被虐的角色格外帶感，她在與男優互動時有個特色，可愛的臉蛋會微微皺眉，散發一股惹人憐愛的感覺，猶如醃漬小菜一般，給她的演出提味，可說是業界最優秀的大學生女優之一，而3年多過去，西川結衣也跟多數AV女優一樣，受到拍片作息不正常的後遺症影響，有些「棉花糖化」，不過身材變肉對她來說好像不是壞事，以往總演清純學生妹的她，戲路因而變廣，如今從素顏學生片到熟女片，都是她的涉獵範圍，無論拍攝哪種類型，白泡泡的模樣總錦上添花地加添手感，怎叫人不激動呢？

姓名：西川結衣

日文：西川ゆい

拼音：Nishikawa Yui

出生地：日本福井縣

血型：A型

身高：165cm

三圍：35 - 23 - 34 D罩杯

興趣：購物、旅行

出道年份：2013

演出作品：

「西川ゆいの凄テクを我慢できれば生★中出しSEX！」

「べろジュル全身リップソープランド 西川ゆい」

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(專題報導)