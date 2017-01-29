歌迷唱出七年級生的青春回憶 卻是歌手不堪回想的夢靨

這些天王天后的歌曲，都是歌迷心中的不敗經典。(圖/本報系資料照)

過年許多人會邀親朋好友到KTV開唱，不僅能大展歌喉也可釋放累積多時的壓力，通常點播的歌可說是每個人青春的回憶，只要前奏一下每個人都能哼上一兩句，不過這些早期的MV或是曲風都已不符現今風格，也是歌手不想再提及的「夢靨」，甚至成為演唱會「禁唱黑名單」，而這些歌壇的天王天后，究竟有哪些歌曲不願再「舊事重提」，就讓我們看下去。

徐懷鈺 《我是女生》。(影片/YOUTOBE)

「平民天后」徐懷鈺，首張專輯銷量就突破百萬張，讓她出道就初嘗走紅滋味，其中《飛起來》、《妙妙妙》等歌曲更是膾炙人口，雖然這些歌曲已傳唱十多年，不過對歌迷而言是青春的痕跡，不過《我是女生》這首歌現在則成為心理障礙，畢竟現在邁入熟女階段的她，每當唱到歌詞「我是女生，漂亮的女生…」，就會讓她渾身不自在，畢竟現在的年齡配上歌詞似乎不搭，因此演唱這首歌時，便將改編歌詞從「女生」改為「女神」，唱起來更添氣勢。

蔡依林《上街》。(影片/Youtobe)

「呸姐」蔡依林，由於對自我要求相當嚴謹，不僅親自參與專輯製作過程，也會添加與前張專輯迥異的元素，總會給予粉絲全新感受，不僅稱霸華人樂壇，更吸引不少國外歌手合作，例如:愛室奈美惠、Alesso、凱莉米洛等，但在前年小巨蛋「Play世界巡迴演唱會」，雖然加唱多首平時鮮少唱的歌曲，不過她自曝對某首歌相當「過敏」， 答案就是首張專輯中收錄的《上街》，也難得將它列入演唱會歌單，可說讓歌迷大飽耳福，雖然始終沒說明「病因」，但卻在PTT掀起討論，有歌迷推測曲風太過「時代感」，要呸姐重唱實在需要心理建設。

張震嶽《就是喜歡你》。(影片/Youtobe)

創作歌手張震嶽， 寫過不少膾炙人口的歌曲， 例如《自由》、《愛我別走》 等， 都是六七年級生在KTV必點播夯歌 ，不過鮮少人記得他剛出道時是走偶像路線， 成名曲《就是喜歡你》 MV中青澀害羞的大男孩模樣， 與現今酷酷的模樣相差甚遠，每每回顧這首歌總讓他大感害羞， 自嘲當時根本還沒變聲感覺像鴨子， 而在前年正逢踏入歌壇20年時，他當時更在台北小巨蛋舉辦個人演唱會《破浪》，一度傳出這首歌與後期風格不符，不會列入演唱歌單中， 不過最終仍以此首當開場曲，讓歌迷直呼賺到了。

梁靜茹《為你而P》。(影片/Youtobe)

「情歌天后」梁靜茹，當年以《勇氣》勇闖華語，後來陸續推出《分手快樂》《無條件為你》、《會呼吸的痛》等歌曲，皆描繪都會女子的感情世界，不僅奠定她「情歌天后」 的地位，歌曲伴隨的療癒效果，更是陪伴無數人度過失戀夜晚，不過相信有首歌是她出道以來最不願唱的一首歌，在當年推出第三張專輯《閃亮的星》，剛好代言維他露P的廣告，便特別打造廣告主題曲《為你而P》，由於整首歌沒有含意，加上不段洗腦重複「PPPP」，被歌迷堪稱是出道來最瞎鬧歌曲，看來想等梁靜茹開口唱此歌，應該是遙遙無期。

(專題報導)