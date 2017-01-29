心碎！巨星殞落卻死因成謎的藝人
2016堪稱是國際逝世潮，許多重量級明星都無預警離世，讓粉絲心碎不已，而這之中還有幾位的死因眾說紛紜，儘管多半已有官方說法，但還是有許多人認為事情不單純，留給後人無限想像。
傳奇搖滾歌手王子去年4月在住所兼工作室的電梯中猝逝，死因眾說紛紜，由於當時有傳他是因愛滋病去世，而從監視器曝光的畫面中，王子被拍下生前還在服藥，但隨後他疑似感到不適，最後是半躺在電梯中離世。而最後法醫公布死因，表示王子是因服用過量的鴉片類止痛劑導致意外死亡，只是他的親友也透露，王子在死前有整整6天都沒睡覺，讓外界對於他的死還是有不少說法。
另一位唱紅《Merry Christmas》的喬治麥可，第一時間死因一直無法確認，直到最後才公布是因死於心臟衰竭，但他生前的前男友卻在節目上爆料，指喬治麥可是刻意選在聖誕節當天自殺，是因為他多年來身旁都沒有小朋友陪伴，讓他相當困擾，加上自己對巧克力、抗憂鬱藥以及可樂上癮，多重煩惱下，傳他選擇自我了結。
至於演出電影《星際大戰》「莉亞公主」的美國女星嘉莉費雪(Carrie Fisher)，再搭機時因心臟病發導致「心臟驟停」，儘管送醫急救，但仍回天乏術，享壽60歲。但她死因同樣令人好奇，加上友人事後出面爆料，指她疑似毒癮復發，在過世前一個月莫名亢奮，不排除是因服藥過度造成。
而中國女歌手、本名馬曉晨的「本兮」，也在去年聖誕夜當天傳出死亡消息，事後她的官方微博也貼出訃聞、證實她「因故離世」，年僅22歲。由於消息實在太過突然，不少粉絲無法相信，而她的死因也有諸多揣測，包含跳樓身亡、發燒上工過勞亦或是漏電導致身亡等，讓本兮的經紀公司也只能出面澄清，但對她的死因也無多做解釋，更讓人好奇。
(專題報導)
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