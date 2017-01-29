超車對峙惡煞！閃人生跑馬燈 沈玉琳神化解笑翻
許多民眾把握春節期間出遊、走春，各大景點也都湧現車潮，過年期間人潮車潮眾多，駕駛需要保持耐心，確保行車平安、順暢，避免行車糾紛，而藝人沈玉琳曾發生行車驚險瞬間，因超車遭惡煞持鋁棒要理論，當時還湧現人生跑馬燈，最後沈玉琳以機智神化解。
沈玉琳開車經驗多年，透露曾因超車沒抓準距離，車尾差點撞到別人車頭，對方當時大抓狂，一路跟著沈玉琳，最後對方急煞，兩台車相隔約十公尺、停下對峙，當時沈玉琳車上坐著女性朋友，沈玉琳表示，平時都會禮貌道歉，不過當時他為展現男子氣概，坐在車上「氣勢就不一樣了」。
沈玉琳回憶，對方從車內取出鋁棒，惡狠狠朝他車頭走過去，沈玉琳湧無數個念頭、還閃過人生跑馬燈，當對方走到沈玉琳車窗旁，這時沈玉琳大喊：「歹勢！（抱歉）」對方原本怒氣衝衝，聽到沈玉琳道歉後，笑說：「早點說嘛！沒事」，化解誤會。不過沈玉琳也強調，平時保開車持車距、遵守禮儀，才能確保行車安全。
(專題報導)
關鍵字：沈玉琳
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