《獨家》眼神就能溝通 小小瑜認定男友：全世界最懂我的人

小小瑜低調曬恩愛，幸福閃瞎眾人。（圖／取材自小小瑜 張芯瑜臉書）

女星小小瑜（張芯瑜）以歌手身分出道，跨足戲劇、綜藝，在演藝圈全方位發展，成績亮眼。事業得意的小小瑜，愛情也進展順利，與圈外男友穩定交往中，只要小小瑜一個眼神或表情，男友都會知道她的想法，小小瑜甜說：「他是全世界最懂我的人」，低調曬恩愛閃瞎眾人。

小小瑜現與大她2歲的男友穩定交往中，對方是美商公司經理，男友知道小小瑜免疫力不好，外食前會先用衛生紙擦餐具、餐盤，喝易開罐飲料時，會先沖水洗乾淨或用吸管喝，男友的小舉動相當貼心，讓小小瑜感動不已。

除了貼心舉動外，通常小小瑜一個眼神或表情，男友就會知道她的想法，有時候張芯瑜只是開口說「我想」，男友就知道她想要吃東西或看電影，讓小小瑜大讚男友：「他是全世界最懂我的人」。

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