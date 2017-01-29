不再纖細 香奈兒吹「匙形」時尚風

卡爾拉格斐以「匙型女人」雕塑為靈感所設計的香奈兒女裝。（圖/美聯社）

「匙型」時尚的衍生，使原本的裙子外擴，不再緊緊束縛臀部。（圖/美聯社）

銀色的背景與鏡面，為巴黎增添了一股寒意，倒映的景象宛如破碎的夢。然而，就在這冰冷的夢中，身穿「匙型」服飾的模特兒翩然出現。

在這次2017年巴黎時裝周春/夏高級訂製女裝秀中，香奈兒首席設計師卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）展現的靈感，源自20世紀瑞士雕塑家賈科梅蒂（Alberto Giacometti）1920年代的知名雕塑「匙型女人」（Spoon Woman）。

他曾批評英國當紅女歌手愛黛兒（Adele）「太胖了點」，而這次時尚老佛爺終於突破纖細的線條，呈現了相對豐腴的輪廓。

儘管巴黎是時尚之都，但由於恐怖事件衝擊，加上美國名媛兼女星金卡戴珊（Kim Kardashian）遭人持槍搶劫，《衛報》（The Guardian）指出，部分超級富豪基於安全顧慮，已望而卻步。凡賽斯（Versace）這次沒推出時裝秀，而選擇在私人展廳秀出20套服飾系列。

如今這些服飾正在全球巡迴展出，讓客戶能在離家較的地方選購。不過，香奈兒似乎完全不受影響，香奈兒時裝部總裁帕夫洛夫斯基（Bruno Pavlovsky）說，他們的訂單已經全滿，而在高級訂製女裝方面，更呈現了兩位數的成長。

(中時電子報)

香奈兒首席設計師卡爾拉格斐1月24日身穿散發金屬光澤的西裝，閃亮登場，而為他展示夢幻新裝的，正是好萊塢話題男星強尼戴普（Johnny Depp）的17歲愛女莉莉蘿絲戴普（Lily- Rose Depp）。（圖/美聯社）

莉莉蘿絲戴普在2017年香奈兒春夏高級訂製女裝秀中，展示卡爾拉格斐的「匙型」女裝。（圖/美聯社）