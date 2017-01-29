不再纖細 香奈兒吹「匙形」時尚風
銀色的背景與鏡面，為巴黎增添了一股寒意，倒映的景象宛如破碎的夢。然而，就在這冰冷的夢中，身穿「匙型」服飾的模特兒翩然出現。
在這次2017年巴黎時裝周春/夏高級訂製女裝秀中，香奈兒首席設計師卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）展現的靈感，源自20世紀瑞士雕塑家賈科梅蒂（Alberto Giacometti）1920年代的知名雕塑「匙型女人」（Spoon Woman）。
他曾批評英國當紅女歌手愛黛兒（Adele）「太胖了點」，而這次時尚老佛爺終於突破纖細的線條，呈現了相對豐腴的輪廓。
儘管巴黎是時尚之都，但由於恐怖事件衝擊，加上美國名媛兼女星金卡戴珊（Kim Kardashian）遭人持槍搶劫，《衛報》（The Guardian）指出，部分超級富豪基於安全顧慮，已望而卻步。凡賽斯（Versace）這次沒推出時裝秀，而選擇在私人展廳秀出20套服飾系列。
如今這些服飾正在全球巡迴展出，讓客戶能在離家較的地方選購。不過，香奈兒似乎完全不受影響，香奈兒時裝部總裁帕夫洛夫斯基（Bruno Pavlovsky）說，他們的訂單已經全滿，而在高級訂製女裝方面，更呈現了兩位數的成長。
(中時電子報)
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