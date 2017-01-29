鬥智鬥心機 歡聚時刻玩「以色列麻將」桌遊搏感情

經典桌遊—以色列麻將Rummikub，乍看之下與麻將卻有幾分相似。不過玩法其實大不相同，考驗玩家智慧與多種邏輯思維能力，獲獎無數。（圖／黃慧雯攝）

過新年的歡聚時刻，除了一整年都忙碌於工作或其他事務的家人們，可以好好坐下來吃一頓團圓飯，聊聊一整年的故事之外，也是不少久未聯絡的親人們連絡感情的好時機！此時，一起挑戰「桌遊」是不錯的好法子。今天編輯要來與大家分享一款經典桌遊「Rummikub」。它俗稱以色列麻將，最讚的是因為玩法特色，還可在道具不足的時候用撲克牌來代替，很不賴吧！快來了解一下它的玩法。

內容組成：

以色列麻將Rummikub總共有四色（紅、橘、藍、黑）的1-13數字牌各2張，加上2張百搭牌，因此總共106張。（因為組合的特色與撲克牌相近，也可用兩副撲克牌來代替）。桌遊包裝盒則可以分拆成四個手持立架，來擺放遊戲棋子。

玩法：

一、玩家2-4人，每人抽14張牌。每個玩家從抽完14張牌之後，從牌海中抽出一張牌比大小，按照大小順序來決定出牌順序。

二、合法牌組：（1）三張或三張以上的同色順子（例如藍色3/4/5）。（2）三張或三張以上，不同色、同樣數字的牌（例如橘5紅5藍5）。

三、破冰：每個人要開始出牌之前，都需要完成破冰階段。第一次出的牌組一定要屬於合法牌組，且數字總和超過30（例如可以出藍10黑10紅10，也可以出藍6紅6黑6+橘3/4/5這兩組牌）。破冰階段完成，才可依照手上的牌持續出牌(以及使用百搭牌)，方法不限，只要合法即可。

四、出牌回合：每一個玩家破冰成功之後，輪到的回合中，玩法包含：可以出合法牌組、接其他玩家出的牌（例如：牌面上有藍3/4/5牌組，可以出藍2或是藍6），且沒有出牌數限制，另外則是可以打破現有牌面組合，進行拆牌再接牌（只要被拆牌之後的牌組大於三張，例如牌面有藍3/4/5/6/7/8牌組，你手上有5，則可把牌組拆為兩組（藍3/4/5與藍6/7/8），然後將你的藍5放在第二組牌的前方）。如果不能出合法牌、接牌、也不能成功拆牌，則要從牌海抽一張牌，然後結束回合。

五、百搭牌用法：在破冰之後，百搭牌可搭配在合法牌組當中打出，它可替代任何一張牌（例如：藍3/4加一張百搭牌）。而百搭牌也可被拆，玩家如果手中有百搭牌目前所代表的牌（接上例，就是藍5或藍2），則可以將手中的牌置換百待牌，然後將百搭牌用於自己想用的地方（排在想排的牌組後面、或是與手中的牌組合成新的合法牌組）。

六、懲罰：為了加入遊戲進行速度，可以限制每一回合玩家思考的時間(可透過牌組中的沙漏、或是手機來計時)。如果超過時間、玩家就不能再思考，需要抽一張牌。另外，如果把牌打亂卻不能恢復原狀，則需要抽三張牌作為懲罰。

七、勝利判定：先把手中所有牌打完的玩家，就獲勝。如果在所有牌海的牌都拿完之後，還是沒有出現獲勝者。則要將手中的牌計分（每張牌以牌面數字為分數，百搭牌為30分，總分越小的人獲勝。

由以上規則來看，以色列麻將是一款非常適合愛鬥心機、並有小聰明的人來玩的桌遊，它千變萬化的玩法早在1977年就在美國獲得年度最佳遊戲殊榮，之後也陸續在德國、荷蘭、西班牙、波蘭等國獲獎，不僅歷史悠久，也相當耐玩，經得起時間的考驗。玩家要想盡辦法突破牌面的限制，將手中的牌打出，玩家非得親自透過拆牌、接牌、出牌的過程，才能體會以色列麻將的精髓，相對於麻將而言，是一款更需要鬥智的遊戲，過新年的時候不妨與親朋好友一同來體驗。

(中時電子報)