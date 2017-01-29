2016日本演藝圈十大震撼話題 解散吸毒不倫戀

SMAP解散震撼日本演藝圈。(達志影像)

形象完美的Becky偷吃人夫，震驚一票粉絲。(達志影像)

2017年來臨，日本媒體也整理出去年演藝圈十大震撼新聞，發現這些大咖藝人不是鬧出不倫戀，就是因為吸毒問題登上版面，不過最令民眾震撼的，莫過於成軍14年的國民天團SMAP宣布解散。

日本演藝圈去年被不倫醜聞壟罩，混血女星Becky與樂團「極品下流少女」已婚主唱川谷繪音搞婚外情，重挫其完美女神形象，還有66歲人氣落語家三遊亭圓樂臨老入花叢，與小20歲美女搞不倫、竄紅諧星「總之很開朗的安村」被直擊與女子外遇現場、「五體不滿足」作者乙武洋匡偷吃50女導致婚姻破局、曾因不倫戀暫別演藝圈的諧星柴田英嗣，離婚原因竟是老婆出軌前「放克猴寶貝」主唱Funky加藤，令人不禁驚嘆演藝圈實在有夠亂。

另外，日本一代名將清原和博涉毒被捕的新聞，更是震撼整個棒球界；曾演出當紅日劇《相棒》53歲女星高樹沙耶，涉嫌持有大麻被捕、人氣團體「恰克與飛鳥」成員飛鳥涼涉嫌在緩刑期間，再度因吸毒被捕、資深女星高島禮子因為丈夫外遇吸毒，淚斬17年婚姻，也都成為日本民眾茶餘飯後的震撼話題。

不過最令日本民眾難過的，莫過於國民天團SMAP解散！連首相安倍晉三也超關心，曾在SMAP決定不解散時，開心表示：「不解散太好了。」就在風波逐漸平息之際，傑尼斯事務所再度向各大媒體發出書面聲明，宣布SMAP年底正式解散，成軍14年天團就此走入歷史。

(專題報導)