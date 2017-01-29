2016他們家事異軍突起成熱搜第一

許多名人家務事成為去年熱搜。（圖／取自Instagram、微博、《on.cc東網》、中時資料照片）

2016年演藝圈除了婚喪喜慶外，許多名人的家務事也突然變成眾所矚目的焦點，有些人坐享齊人之福，周旋在前妻與女友之間，「最終的選擇」引發外界好奇，也有人登報告吹其中一任女友，閃電和另一女友結婚，或有人突然自曝離婚，主因令人咋舌，以下盤點這些熱議家務事。

周焯華周旋在正宮陳慧玲與女友Mandy之間緋聞成為去年熱議話題。（圖／翻攝自heidi.honey Instagram、取自《on.cc東網》)

1. 周焯華

澳門娛樂大亨周焯華（洗米華）2015年戀上陳柏霖舊愛、混血名模Mandy Lieu，正宮陳慧玲和Mandy還在同月為他生下一女，但2015年底陳慧玲心死喊出離婚，去年周焯華又對陳慧玲求和動作頻頻，一會兒深情唱《愛我別走》，說「只有一個周太」，一會兒又獻花有如重現昔日婚禮。

而除了討好前妻外，周焯華又被網友爆料飛到英國安撫Mandy，兩人在公園約會，Mandy開心時主動投懷送抱，對周焯華又親又咬種草莓，閃瞎路人，9月，陳慧玲罕見地在Instagram貼出了一家三口照片，10月周焯華家人紛紛現身挺陳慧玲慈善活動，這場正宮與小三的對決將有什麼結果，外界都很好奇。

劉鑾雄去年宣布分手呂麗君，和甘比登記結婚。（圖／取自《on.cc東網》）

2. 劉鑾雄

香港富商劉鑾雄（大劉）情史豐富，有過一段婚姻的他，曾與關之琳、李嘉欣等人傳緋聞，去年11月劉鑾雄突然大手筆登報聲明，已和女友呂麗君在2014年分手，震驚各界。不久，大劉接受港媒專訪，批呂麗君貪得無厭，自己生病期間呂麗君僅探望過一次，多半都是由另一女友甘比（陳凱韻）照顧，讓大劉對呂徹底心死。

同月，劉鑾雄和甘比閃電登記結婚，念及呂麗君未來恐打官司爭產，還留給甘比與兩人所生子女100億港幣，談到甘比，劉鑾雄不僅讚譽有加，更大方宣示「她是我最後一個女人」，使甘比聽了相當感動，直說：「當然開心」，而呂麗君則隔空祝福說：「當然希望他幸福快樂，快樂是最好的療傷。」

王寶強去年宣布和馬蓉離婚。（圖／取自王寶強、金耳朵兔子微博）

3. 王寶強

大陸男星王寶強去年8月突然在微博宣布和老婆馬蓉離婚，爆主因是馬蓉和他經紀人宋喆有不正當關係，宋喆妻子楊慧更是早就知情。王寶強控馬蓉偷轉移夫妻共同財產，上億公司股份恐被分走，王寶強人財兩失，後來網友疑似找到宋喆微博小號，直喊「兒子必須給我」，可說是八卦滿天飛，但未獲證實。

去年10月，兩人離婚案正式開庭，王寶強委任律師張起淮透露，男方拿出了大量關於感情和力奪扶養權的證據，但馬蓉一方卻提不出什麼有實質性的證據，此外，先前有媒體報導批王寶強自揭家醜，全為炒作新作品，張起淮也趁此機會替王寶強喊冤，強調絕無此事。

謝金燕去年開唱揭豬哥亮家醜。（圖／中時資料照片）

4.豬哥亮

主持天王豬哥亮和女兒謝金燕的家務事去年也算正式鬧翻，去年5月豬哥亮宣告將參加謝金燕演唱會，謝金燕顧及母親心情，曾喊話希望父親別來，沒想到豬哥亮執意現身，謝金燕則在演唱會上以VCR方式，用以1253字傾訴家醜。

謝金燕心痛表示：「有些話說了對不起爸爸，所以選擇什麼都不說，永遠不想傷害我的父親，因為愛爸爸。」吐露昔日父親要求母親與小三共事一夫，還用姊姊的名字簽本票，使母女三人被追債，也是母親一直不願見豬哥亮的主因，而豬哥亮之後錄影反擊謝金燕「好毒喔」，還透露兒子知道謝金燕小孩生父是誰，謝金燕則冷處理。

(專題報導)