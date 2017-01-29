2017跟著歷史里程碑 出發去旅行吧

加拿大為慶祝建國150年，2017年一整年將有各式各樣精彩活動。(圖/ottawa2017.ca)

2017年「楓葉之國」加拿大慶祝建國150周年，旅人將可體驗全年無休的狂歡盛宴；搖滾傳奇披頭四經典專輯《佩珀中士的孤獨之心俱樂部樂隊》發行50周年，其故鄉利物浦也將為來自全球的歌迷朋友獻上精彩的現場音樂表演。大家在遊玩的同時，不妨以嶄新的視角去感受當地的歷史文化，為旅程增添韻味。

150年前：加拿大自治領成立

不久前，著名旅行指南出版商《孤獨星球》將加拿大列為了2017年最佳旅遊地之一。為了紀念加拿大自治領成立150周年，該國多地都將舉行各式各樣的慶祝活動。7月1日是加拿大國慶日，位於首都渥太華的國會山下將舉行聲勢浩大的街頭聯歡派對。

不僅如此，加拿大所有國家公園將免費向公眾開放一年，另外海港城市溫哥華也將舉辦名為「鼓聲在召喚」的土著藝術節。

50年前：披頭四發佈經典專輯《佩珀軍士孤獨心俱樂部樂隊》

在披頭四眾多經典當中，這張名為《佩珀軍士孤獨心俱樂部》的專輯尤為特別，至今它仍然是許多歌迷的最愛。5月31日、6月3日及7月8日三天，利物浦愛樂大廳將舉行致敬披頭四的音樂會，屆時將由複刻版披頭四樂隊（Bootleg Beatles）帶來整張專輯的表演。另外，澳洲墨爾本也將於2月24日舉行一場名為「The Masters of Sgt. Pepper」的演出，披頭四歌迷千萬別錯過。

25年前：巴黎迪士尼樂園開放迎客

巴黎迪士尼樂園原名歐洲迪士尼樂園（Euro Disney），建於1992年，是繼東京之後第二座在美國以外修建的迪士尼樂園。自3月26起，園區內將舉行一系列慶典活動，包括煙花表演、燈光秀以及經典的迪士尼巡遊表演。此外，主辦方也將舉辦一場別開生面的舞會，由迪士尼公主們為遊客獻上精彩表演。

100年前：俄國革命爆發

1917年，由列寧領導的布爾什維克黨發動革命，最終推翻了沙皇俄國的統治。遊客可以選擇一次為期8天的「十月革命」遊覽路線，前往莫斯科和聖彼德堡參觀熱門歷史古跡。

另外，倫敦將於2月11日在皇家藝術學院（Royal Academy of Art）舉辦名為「革命之路：俄國藝術1917-1932（Revolution: Russian Art 1917-1932）」展覽，展出包括著名藝術家瓦西裡•康定斯基（Wassily Kandinsky）的作品。

(中時電子報)