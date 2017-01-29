駭客威脅關鍵基礎設施？兇手其實是...
隨著網路普及，資訊安全顯得更加重要，而駭客成為人人恐懼的對象。但你知道嗎？有研究人員發現，對全球關鍵基礎設施真正威脅的不是駭客，而是調皮的松鼠。
根據英國廣播公司（BBC）報導，湯馬士（Cris Thomas）發表一項從2013年以來的研究，並指出當今許多基礎設施遭到破壞的主因並非遭駭客攻擊，而是遭到松鼠、鳥類、蛇以及浣熊等動物，其中又以松鼠的879次居冠。
湯馬士發表的研究報告指出，從2013年起，已有逾1700次因動物而發生斷電事件，並影響近500萬人。據統計，光是松鼠導致停電的次數就高達879次；其次則為鳥類有434次、蛇的83次、浣熊72次以及老鼠的36次。湯馬士說，雖然伊朗政府核計畫2010年受Stuxnet病毒攻擊，或者烏克蘭發電廠曾受網路攻擊2次，皆為人為入侵較明顯的案例，但仍無法與動物造成的破壞相比。
此外，該研究也發現，松鼠造成的基礎設施破壞間接釀成8人死亡，其中6人是因松鼠咬斷的電纜電擊致死。
湯馬士表示，他研究至今只有從英文的資料來源收集數據，全球基礎設施遭動物搞破壞的實際程度可能比研究結果還要驚人。
(中時電子報)
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